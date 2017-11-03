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Объем торгов долларом на межбанке 2 ноября увеличился на $12,2 млн до $155,8 млн
10:00 03.11.2017 |
В четверг, 2 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,2 млн долларов по сравнению с 1 ноября до 155,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 10 млн долларов по сравнению с 1 ноября до 199 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после роста в среду на 2 коп. в четверг поднялся на 6 коп. до 26,94 UAH/USD.
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