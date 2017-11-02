Финансовые новости
- |
- 02.11.17
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Фунт дешевеет 2 ноября на заявлениях Банка Англии, трейдеры ждут решения о новом главе ФРС
16:30 02.11.2017 |
Фунт стерлингов дешевеет на заявлениях Банка Англии, повысившего в четверг базовую процентную ставку впервые за 10 лет.
Как сообщалось, размер ставки был повышен на 0,25 процентного пункта (п.п.) - до 0,5% годовых.
При этом все представители MPC "согласились, что подъем ставки в дальнейшем должен происходить постепенно и ограниченными темпами".
Британский ЦБ в основном сохранил прежние прогнозы для инфляции и темпов экономического роста на ближайшие годы. В заявлении Банка Англии отмечается, что эти прогнозы основаны на предположении, что ставка будет поднята дважды за три года (каждый раз на 0,25 процентного пункта), то есть до 1% к 2020 году.
Кроме того, из текста заявления британского ЦБ исчезли слова, что в дальнейшем потребуется большее количество повышений ставки, чем ожидают рынки. Такие слова содержались в заявлениях Банка Англии по итогам предыдущих заседаний.
"Несмотря на то, что трейдеры осторожно оценивали перспективы фунта перед заседанием Банка Англии, падение его курса относительно доллара оказалось очень резким в связи с отказом ЦБ от фразы о необходимости большего, чем ожидают рынки, числа повышений ставки", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона.
Курс фунта к доллару США снизился на 1,1% на итогах заседания Банка Англии - до $1,3102
Стоимость британской валюты относительно евро упала на 1,3%.
Доллар дешевеет относительно евро в четверг в ожидании выдвижения президентом США кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), а также новых деталей налоговой реформы.
"В плане налоговой реформы, рынок, вероятно, сфокусируется на том, насколько будет снижен корпоративный налог и как быстро он будет уменьшен, а также на деталях снижения ставки на репатриацию прибылей компаний из-за рубежа", - отмечает старший аналитик IronFX Чараламбос Писсурос.
"Если планируемые ставки налога будут достаточно низкими - 20% для корпоративного налога и 10% для налога на репатриацию зарубежных доходов - как фондовый рынок США, так и доллар получат поддержку", - говорит эксперт.
Пара евро/доллар торгуется в четверг на уровне $1,1650 по сравнению с $1,1619 на закрытие предыдущей сессии.
Курс американской валюты относительно иены составляет 114,13 иены против 114,18 иены накануне, курс доллара к евро - 132,96 иены против 132,67 иены.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як медреформа має покласти край корупції
|Суд над сыном Авакова. Почему Сытник проиграл первый раунд
|Мобилизацию под Раду на следующую неделю не объявляем - Соболев
|Саакашвили - не беженец: Кто спасает Михо от депортации из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Фондовый рынок Украины завершил торги в 2 ноября снижением
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 2 ноября составил 26,9314 грн
|НКЦБФР раскритиковала законопроекты о криптовалютах
|Депозитные ставки для физлиц 02.11.17
|Фунт дешевеет 2 ноября на заявлениях Банка Англии, трейдеры ждут решения о новом главе ФРС
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,8 млрд гривен до 315 млрд гривен 2 ноября
Это интересно
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD
|Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
|Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
|BMW X2: "робот", три мотора и 470 литров в багажнике