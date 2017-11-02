Фунт дешевеет 2 ноября на заявлениях Банка Англии, трейдеры ждут решения о новом главе ФРС

Фунт стерлингов дешевеет на заявлениях Банка Англии, повысившего в четверг базовую процентную ставку впервые за 10 лет.

Как сообщалось, размер ставки был повышен на 0,25 процентного пункта (п.п.) - до 0,5% годовых.

При этом все представители MPC "согласились, что подъем ставки в дальнейшем должен происходить постепенно и ограниченными темпами".

Британский ЦБ в основном сохранил прежние прогнозы для инфляции и темпов экономического роста на ближайшие годы. В заявлении Банка Англии отмечается, что эти прогнозы основаны на предположении, что ставка будет поднята дважды за три года (каждый раз на 0,25 процентного пункта), то есть до 1% к 2020 году.

Кроме того, из текста заявления британского ЦБ исчезли слова, что в дальнейшем потребуется большее количество повышений ставки, чем ожидают рынки. Такие слова содержались в заявлениях Банка Англии по итогам предыдущих заседаний.

"Несмотря на то, что трейдеры осторожно оценивали перспективы фунта перед заседанием Банка Англии, падение его курса относительно доллара оказалось очень резким в связи с отказом ЦБ от фразы о необходимости большего, чем ожидают рынки, числа повышений ставки", - цитирует MarketWatch аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона.

Курс фунта к доллару США снизился на 1,1% на итогах заседания Банка Англии - до $1,3102

Стоимость британской валюты относительно евро упала на 1,3%.

Доллар дешевеет относительно евро в четверг в ожидании выдвижения президентом США кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы (ФРС), а также новых деталей налоговой реформы.

"В плане налоговой реформы, рынок, вероятно, сфокусируется на том, насколько будет снижен корпоративный налог и как быстро он будет уменьшен, а также на деталях снижения ставки на репатриацию прибылей компаний из-за рубежа", - отмечает старший аналитик IronFX Чараламбос Писсурос.

"Если планируемые ставки налога будут достаточно низкими - 20% для корпоративного налога и 10% для налога на репатриацию зарубежных доходов - как фондовый рынок США, так и доллар получат поддержку", - говорит эксперт.

Пара евро/доллар торгуется в четверг на уровне $1,1650 по сравнению с $1,1619 на закрытие предыдущей сессии.

Курс американской валюты относительно иены составляет 114,13 иены против 114,18 иены накануне, курс доллара к евро - 132,96 иены против 132,67 иены.

