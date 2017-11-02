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Биткоин вырос до 7 000$ на возможном запуске фьючерса на CME
11:55 02.11.2017 |
Планы чикагской биржи CME запустить торги фьючерсами на биткоин довели цену первой криптовалюты до 7000 долларов.
Во вторник крупнейшее в США объединение фьючерсных бирж CME Group, крупнейшая в мире площадка по торговле деривативами, заявило о своих планах запустить торги фьючерсами на биткоин к концу года. После этого цена первой криптовалюты устремилась вверх, подогреваемая всеобщей волной биржевого хайпа. На данный момент цена биткоина по сводным данным Coinmarketcap и других индексов, учитывающих азиатские биржи, перевалила за 7000 долларов. Капитализация достигла 118 млрд долларов. На основных долларовых биржах -Bitfinex, Bitstamp и GDAX - уровень еще не пройден и цена на момент публикации находится около 6 970$.
Как отмечает аналитик венчурного фонда Blockchain Capital Спенсер Богарт, создание фьючерсов на биткоин - это ключевой шаг в открытии возможностей по торговле криптовалютой для институциональных инвесторов, у которых в настоящее время мало таких возможностей. Эксперты отмечают, что появление фьючерсов на биткоин на крупнейших в мире фондовых биржах должно облегчить создание биржевых фондов (ETF) и других инструментов на основе этого цифрового актива.
Разумеется, новости из Чикаго - не единственная причина новой волны роста. В первую очередь ее подогревают спекулятивные ожидания, так как биткоин только за последние три месяца вырос более, чем втрое, и верхний предел этого роста непредсказуем. Играет роль и ожидание хардфорка SegWit2x в течение двух недель, который, с одной стороны, представляет опасность для сети, а с другой - может привести к созданию еще одной криптовалюты, которую получат все владельцы биткоинов.
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