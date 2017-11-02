Объем торгов долларом на межбанке 1 ноября увеличился на $20,8 млн до $143,6 млн

В среду, 1 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 20,8 млн долларов по сравнению с 31 октября до 143,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 38,4 млн долларов по сравнению с 31 октября до 189 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 2 коп. в среду поднялся на 2 коп. до 26,88 UAH/USD.