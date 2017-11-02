Доллар дешевеет в ожидании выдвижения Пауэлла на пост главы ФРС

Джером Пауэлл

Курс доллара в четверг снидается к большинству валют развитых стран, долларовый индекс снижается самыми быстрыми темпами за три недели. Как ожидается, президент США Дональд Трамп в четверг объявит о выдвижении Джерома Пауэлла на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), пишет Financial Times.

В настоящее время Дж.Пауэлл входит в состав совета управляющих ФРС. Ожидается, что он продолжит политику осторожной отмены стимулирующих мер, введенных в период последнего кризиса, то есть будет медленно повышать процентную ставку и сокращать активы на балансе ЦБ. В то же время, возможно, он будет проявлять меньше жесткости в вопросах регулирования участников финансового рынка.

Д.Трамп беседовал с Дж.Пауэллом во вторник.

Вместе с тем источники в Белом доме утверждают, что президент еще может изменить мнение.

Курс евро к 8:12 EET 2 ноября составил $1,1656 по сравнению с $1,1619 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Также курс доллара в четверг снизился к иене на 0,2% - до 113,91 иены/$1, евро в паре с японской нацвалютой слабо дорожает - 132,78 иены против 132,67 в среду.

"Слабость доллара связана с тем фактом, что назначение Пауэлла будет "голубиным" фактором для денежно-кредитной политики", - отметил старший управляющий департамента рыночных решений SMBC Trust Bank Симон Пьянфетти.

Между тем ФРС сохранила процентные ставки по итогам заседания 31 октября - 1 ноября и отметила рост экономической активности в США "уверенными темпами", тогда как на сентябрьском заседании подъем характеризовался как умеренный.

