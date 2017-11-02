Стоимость золота растет в ожидании оглашения имени нового главы ФРС

Цена золота в четверг утром растет, в то время как рынки ожидают назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.03 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,4 доллара, или на 0,19%, до 1279,77 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,19%, до 17,13 доллара за унцию.

Президент США Дональд Трамп днем ранее заявил о намерении назвать имя нового главы ФРС в четверг. Как сообщало в октябре агентство Блумберг, президент склонен выбрать на пост главы регулятора нынешнего члена совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который является приверженцем осторожного подхода к повышению ставок.

Новости о возможном назначении кандидата, являющегося сторонником мягкой монетарной политики, благоприятно сказались на цене золота: драгметалл чувствителен к повышениям ставки ФРС, которые приводят к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.

Участники рынка также обратили внимание на итоги последнего заседания ФРС. По итогам ноябрьской встречи регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков.

По мнению главного экономиста JPMorgan Chase & Co. Майкла Фероли (Michael Feroli), которое приводит агентство, в комментарии ФРС было внесено лишь несколько незначительных изменений для соответствия последним экономическим данным. "Мы продолжаем ожидать еще одного повышения в этом году", - заключил эксперт.