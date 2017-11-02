Финансисты прогнозируют на четверг активизацию торгов межбанке и рост курса доллара

1 ноября торги на межбанке завершились снижением курса доллара на 1 копейку - до 26,88-26,89 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объемы торгов немного подросли: со вчерашних $245,58 млн. до $285,40 млн., но рынок работал не так живо, как в конце октября. И котировки почти не двигались.

«Сегодняшние торги проходили в спокойном режиме, что объясняется первым финансовым днем месяца. Рынок при открытии показал уровень 26,875-26,895 грн./$. В дальнейшем котировки в основном не выходили за рамки утреннего диапазона. Небольшое курсовое движение произошло лишь на завершении сессии», - уточнил Куринной.

Куда интереснее была ситуация в кассах, где валюта сегодня прибавила больше 10 копеек в цене.

«Котировки наличного рынка после нескольких дней отставания догнали и перегнали межбанк и середине дня составили 26,87-26,92 грн./$», - рассказал Куринной.

Завтра финансисты ждут активизации и на межбанковском рынке, прогнозируют рост безналичного валютного курса.

«Завтра ждем роста курса в диапазон 26,90-27,0 грн./$», - спрогнозировал заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.

В первую очередь, рост доллара будут стимулировать иностранцы.

«2 ноября тренды рынка будут определять активный спрос на валюту со стороны импортеров и нерезидентов при умеренной активности экспортеров и достаточной высокой спекулятивной составляющей. НБУ выйдет на рынок только в случае значительных курсовых колебаний», - сказал Олег Куринной.