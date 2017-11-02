ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось

21:09 01.11.2017 |

Финансы, Мир

 

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 31 октября - 1 ноября сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

При этом регулятор сообщил, что экономика США развивается "уверенными темпами", в то время как в сентябрьских комментариях говорилось об "умеренных темпах" развития экономики.

Регулятор также отметил, что инфляция незначительно выросла в последние месяцы, хотя остается ниже целевого показателя ФРС в 2%.

Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок, хотя не дает никаких конкретных комментариев относительно планов обсуждения этого вопроса на декабрьском заседании.

По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

01.11 Финан­си­сты про­гно­зи­ру­ют на чет­верг ак­ти­ви­за­цию тор­гов меж­бан­ке и рост кур­са дол­ла­ра

01.11 ФРС США со­хра­ни­ла ба­зо­вую став­ку на уровне 1-1,25% го­до­вых, как и ожи­да­лось

01.11 К 9-ле­тию «Бе­лой кни­ги» Са­тоши: что слу­чит­ся, ес­ли про­дать мил­ли­он бит­ко­и­нов?

01.11 В сен­тяб­ре убы­ток бан­ков со­ста­вил 2 млрд гри­вен

01.11 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 1 но­яб­ря скор­рек­ти­ро­ва­лись вниз

01.11 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 01.11.17

01.11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 1 но­яб­ря со­ста­вил 26,8784 грн

01.11 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 76 млн гри­вен до 314,09 млрд гри­вен 1 но­яб­ря

01.11 Ми­ру гро­зит то­таль­ный де­фи­цит зо­ло­та

01.11 Курс бит­кой­на под­нял­ся вы­ше $6600 на ожи­да­ни­ях по­яв­ле­ния фью­черсов на крип­то­ва­лю­ту

01.11 Чу­да в Ки­тае по­ка не про­изо­шло, но бит­ко­ин под­нял­ся вы­ше 6 500$

01.11 Дол­лар про­дол­жа­ет до­ро­жать к ми­ро­вым ва­лю­там 1 но­яб­ря в ожи­да­нии но­во­стей из США

01.11 Ин­декс Nikkei к за­кры­тию тор­гов 1 но­яб­ря об­но­вил мак­си­мум за 21 год на кор­по­ра­тив­ных но­во­стях

01.11 НБУ за 9 мес.-2017г уве­ли­чил ак­ти­вы на 5,16%

01.11 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 01.11.17

• дальше…

01.11 Та­мо­жен­ные от­чис­ле­ния в гос­бюд­жет уве­ли­чи­лись на 37,3% до 30 млрд гри­вен в ок­тяб­ре, - ГФС

01.11 Га­з­пром впер­вые с де­фолт­но­го 1998г за­кон­чил ян­варь-сен­тябрь с убыт­ком по РСБУ

01.11 Рос­сия по­тре­бо­ва­ла га­ран­тий для стро­и­тель­ства Ту­рец­ко­го по­то­ка в Ев­ро­пу

01.11 Нефть за­мед­ли­ла подъ­ем по­сле вы­хо­да дан­ных о за­па­сах и до­бы­че в США, Brent у $61,5 за бар­рель

01.11 Ры­нок лег­ко­вых ав­то Укра­и­ны за 10 мес.-2017 по­чти до­стиг по­ка­за­те­ля за весь 2016г

01.11 Ми­ру гро­зит то­таль­ный де­фи­цит зо­ло­та

01.11 Укра­ин­ская са­хар­ная про­мыш­лен­ность бла­го­да­ря за­во­е­ва­нию внеш­них рын­ков вы­хо­дит из со­сто­я­ния упад­ка

01.11 НБУ за 9 мес.-2017г уве­ли­чил ак­ти­вы на 5,16%

01.11 Це­ны на ДТ и бен­зи­ны 1 но­яб­ря про­дол­жа­ют рас­ти

01.11 До­чер­няя ком­па­ния "Газпрома" по­тра­ти­ла $880 ты­сяч на лоб­би­ро­ва­ние "Се­вер­но­го по­то­ка-2" в США

• дальше…

01.11 ФРС США со­хра­ни­ла ба­зо­вую став­ку на уровне 1-1,25% го­до­вых, как и ожи­да­лось

01.11 Га­з­пром впер­вые с де­фолт­но­го 1998г за­кон­чил ян­варь-сен­тябрь с убыт­ком по РСБУ

01.11 Рос­сия по­тре­бо­ва­ла га­ран­тий для стро­и­тель­ства Ту­рец­ко­го по­то­ка в Ев­ро­пу

01.11 Ро­кет­мен-2. По­че­му у Пу­ти­на за­че­са­лась кноп­ка

01.11 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 но­яб­ря 2017 го­да

01.11 До­чер­няя ком­па­ния "Газпрома" по­тра­ти­ла $880 ты­сяч на лоб­би­ро­ва­ние "Се­вер­но­го по­то­ка-2" в США

01.11 В Рос­сии всту­пил в си­лу за­кон о за­пре­те ано­ни­май­зе­ров и VPN

01.11 Абэ пе­ре­из­бран пре­мьер-ми­ни­стром Япо­нии

01.11 Циф­ро­вая эко­но­ми­ка в Рос­сии нач­нет­ся с на­ло­га на май­нинг

01.11 Мин­фин США за­пре­тил аме­ри­кан­цам участ­во­вать в ря­де рос­сий­ских про­ек­тов

01.11 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Ира­на

01.11 Facebook, Twitter и Google рас­ска­за­ли в се­на­те о рос­сий­ских трол­лях

31.10 МВФ пре­ду­пре­жда­ет о воз­мож­ном финан­со­вом кри­зи­се

31.10 Же­ле­зо Шел­ко­во­го пу­ти. Как Ки­тай от­би­ра­ет у Рос­сии Цен­траль­ную Азию

31.10 Вла­сти Фран­ции от­ме­ни­ли ре­жим чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния спу­стя два го­да по­сле тер­ак­тов в Па­ри­же

• дальше…

01.11 Но­вые стан­ции мет­ро на Ви­но­гра­дарь "бесшумные", стек­лян­ные, с "виноградом"

31.10 Укра­и­на под­ня­лась на че­ты­ре по­зи­ций в рей­тин­ге Doing Business-2018

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

26.10 В цен­тре Ки­е­ва за­пре­тят пар­ков­ку на 61 участ­ке улиц

26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

25.10 Укр­залізни­ця про­ве­дет экс­пе­ри­мент с при­го­род­ным со­об­ще­ни­ем

23.10 Укра­и­на в ночь на вос­кре­се­нье пе­рей­дет на "зим­нее время"

20.10 В Ки­е­ве сно­ва мож­но ку­пить ал­ко­голь но­чью

19.10 Ку­бив рас­крыл де­та­ли про­ек­та мет­ро на Тро­е­щи­ну

19.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре на рын­ке пер­вич­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве пред­ло­же­ние уве­ли­чи­лось в 3 ра­за до 66 тыс. квар­тир, - City Development Solution

12.10 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

• дальше…

01.11 Ми­гра­ци­он­ная служ­ба от­ка­за­ла Са­а­ка­шви­ли в оформ­ле­нии до­ку­мен­тов для при­зна­ния бе­жен­цем

01.11 Сам се­бя экс­тра­ди­ро­вал. За­чем Кась­ки­ву бе­жать из Па­на­мы к Лу­цен­ко

01.11 Кар­ма і ка­ра. Що потрібно зна­ти про Ба­кая, за­аре­што­ва­но­го в Росії

01.11 Укра­и­на внес­ла в ООН об­нов­лен­ную ре­зо­лю­цию по Кры­му

01.11 По­тен­ци­аль­ны­ми це­ля­ми спец­служб РФ и цен­тров спе­цо­пе­ра­ций ДНР/ЛНР бы­ли 1,6тыс. укра­ин­ских пра­во­охра­ни­те­лей и чи­нов­ни­ков - Ма­тиос

01.11 След­ствие вплот­ную при­бли­зи­лось к ли­цам, по­ста­вив­шим на по­ток тер­ак­ты - Ма­тиос

01.11 От Оран­же­вой ре­во­лю­ции до ро­зыс­ка. Что не­об­хо­ди­мо знать о ка­рье­ре Кась­ки­ва

01.11 Быв­ший гла­ва "Госинвестпроекта" Кась­кив экс­тра­ди­ро­ван в Укра­и­ну - ген­про­ку­рор

01.11 Про­щай Ка­лаш­ни­ков. Чем ВСУ за­ме­нят ле­ген­дар­ный со­вет­ский ав­то­мат

31.10 Кто и что сто­ит за вой­ной НАБУ с Ава­ко­вым

31.10 НАБУ и САП за­дер­жа­ли сы­на Ава­ко­ва по де­лу о за­куп­ках МВД рюк­за­ков

31.10 Лав­ров воз­му­тил­ся за­яв­ле­ни­я­ми Кур­та Вол­ке­ра о ми­ро­твор­цах

31.10 Обостре­ние в АТО: Что кро­ет­ся за об­стре­ла­ми Во­дя­но­го

31.10 В Рос­сии за­дер­жа­ли экс-гла­ву ДУСі Иго­ря Ба­кая

31.10 По­че­му Ти­мо­шен­ко про­иг­ра­ла вы­бо­ры в объ­еди­нен­ных тер­ри­то­ри­аль­ных гро­ма­дах

• дальше…

01.11 Бренд Caviar анон­си­ро­вал iPhone X Tesla с за­ряд­кой от све­та за $4400

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

01.11 Ро­босо­ба­ка Sony aibo но­во­го по­ко­ле­ния ста­ла бо­лее есте­ствен­ной и ум­ной

01.11 Citroen C4 Cactus осна­сти­ли «ков­ром-са­мо­ле­том» и ли­ши­ли «по­ду­шек»

31.10 Tesla от­кры­ла са­мый боль­шой за­ря­доч­ный ком­плекс в ми­ре

31.10 Yamaha пред­ста­ви­ла кон­цеп­ту­аль­ный пи­кап по­са­доч­ной фор­му­лой 1+2+1

30.10 Yamaha пред­ста­ви­ла в То­кио экс­пе­ри­мен­таль­ный мо­то­цикл MOTOROiD

30.10 Ги­пер­кар Apollo IE: мно­го кар­бо­на, 780 л.с. и 1350 ки­ло­грам­мов при­жим­ной си­лы

30.10 Ве­ру Toyota в во­до­род не из­ме­нит да­же но­вый ак­ку­му­ля­тор для элек­тро­мо­би­лей

27.10 BMW X2: "робот", три мо­то­ра и 470 лит­ров в ба­гаж­ни­ке

27.10 У элек­тро­ка­ров Nissan бу­дет осо­бый го­лос

27.10 23-тон­ный элек­тро­гру­зо­вик Daimler про­едет 350 ки­ло­мет­ров без за­ряд­ки

27.10 Де­бют фаб­ле­та Oppo F5: экран FHD+, про­цес­сор Helio P23 и 20-Мп сел­фи-ка­ме­ра

26.10 Nissan пред­ста­вил элек­тро­к­рос­со­вер с за­па­сом хо­да бо­лее 600 ки­ло­мет­ров

26.10 Пре­ем­ник Mitsubishi Lancer Evolution по­лу­чил три элек­тро­мо­то­ра

• дальше…

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно