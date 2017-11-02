ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 1-1,25% годовых, как и ожидалось

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам заседания 31 октября - 1 ноября сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.

ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне - до 1-1,25% и в марте - до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007-2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

При этом регулятор сообщил, что экономика США развивается "уверенными темпами", в то время как в сентябрьских комментариях говорилось об "умеренных темпах" развития экономики.

Регулятор также отметил, что инфляция незначительно выросла в последние месяцы, хотя остается ниже целевого показателя ФРС в 2%.

Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок, хотя не дает никаких конкретных комментариев относительно планов обсуждения этого вопроса на декабрьском заседании.