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Чуда в Китае пока не произошло, но биткоин поднялся выше 6 500$
13:41 01.11.2017 |
Несмотря на оптимистичные слухи и ожидания возобновления торгов 1 ноября крупнейшими биржами Китая - BTCC, OKCoin и Huobi - на территории Китая, новых позитивных заявлений от представителей данных бирж до сих пор не поступило. Они продолжают развивать площадки в Гонконге и планируют расширсяться на другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
BTCC заморозила вывод фиатных средств в 12 часов в понедельник, как и было ранее заявлено в пресс-релизе биржи, последовавшем за требованиями Китайского правительства 4 сентября.
Две другие биржи также пока не меняли своих намерений и остановили свою деятельность по обмену цифровых валют на юани вчера, 31 октября, о чём указано в заявлениях на сайтах бирж.
Между тем, основатель биржи Huobi Леон Ли не опускает руки и заявил, что его компания планирует выступить в качестве поставщика информационных и исследовательских услуг в области блокчейна на китайском рынке. Вполне возможно, что и другие биржи последуют этому примеру.
По состоянию на вторую половину рабочего дня китайское финансовое и блокчейн-сообщества сохраняют молчание на тему возобновления торгов криптовалют за юани. Новая биржа ZB.com работает в тестовом режиме, а в её официальном твиттере пока нет информации о поддержке торговли за юани.
Курс биткоина тем временем покоряет новые вершины и сегодня достиг отметки в $6 592 за BTC на бирже Bitfinex.
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