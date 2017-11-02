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Процент транзакций SegWit в сети Биткоина снизился вдвое
10:30 01.11.2017 |
Неделю назад, 24 октября, произошло ожидаемое и широко раскрученное в сообществе криптовалют событие - хардфорк с отделением альткойна Bitcoin Gold (BTG). Если быть точным то никакого хардфорка на самом деле не произошло - разработчики сделали «хитрый ход», сделав снимок блокчейна Биткоина, и пообещали опубликовать клиент неделей позже, то есть 1 ноября. Впрочем, без всяких гарантий, что уложатся в этот срок. Однако, несколько бирж «авансом» зачислили клиентам токены BTG и открыли торговлю, в результате чего несуществующая криптовалюта уже имеет обменный курс и солидные торговые объемы.
Но за ажиотажем вокруг хардфорка незамеченным осталось еще одно интересное событие в самой сети Биткоина. Количество SegWit транзакций в течение ровно двух месяцев (а SegWit в Биткоине был активирован 24 августа) показывало стабильный рост, достигнув в пиках почти 18% со среднесуточным объемом в последние дни около 17%. И вот, за несколько часов до хардфорка оно начало стремительно падать, и менее чем за сутки снизилось до 8%, упав более чем вдвое. Блок, на котором произошел хардфорк, был добыт уже в самом конце падения.
Мы заметили это практически сразу, однако решили понаблюдать за дальнейшими событиями. Первоначальной версией падения процента транзакций с Segwit был именно хардфорк, перед которым многие люди, очевидно, переводили свои биткоины без использования адресов SegWit - например, на биржи и кошельки, поддерживающие Bitcoin Gold. Возможно, и сами операторы сервисов "перетасовывали" свои кошельки.
Прошло несколько дней, и пришлось признать, что ожидания не оправдались. Количество сегвит-транзакций в сети уже неделю остается на уровне, где падение остановилось, стабилизировавшись около 8%. Поэтому, нужно найти другое объяснение.
Здесь возможны несколько предположений. Например, некоторые сторонники SegWit2x написали, что «у спамера Core кончились биткоины», то есть, что рост количеcтва транзакций на самом деле был искусственным, и его поддержка «под шумок» с хардфорком прекратилась. Опровергнуть эту версию фактами трудно, однако она не представляется вероятной.
Более правдоподобная версия - от поддержки SegWit отказался один или несколько крупных сервисов - в первую очередь из-за неготовности технологии к промышленной эксплуатации, так как SegWit адреса для сдачи до сих пор не реализованы. Таким сервисом мог стать один из крупных операторов веб-кошельков или биржа. Никаких официальных заявлений об этом событии не поступало, поэтому остается ждать следующего релиза Bitcoin Core с поддержкой нового формата адресов сдачи и включения SegWit в графический интерфейс.
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