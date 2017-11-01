Объем торгов долларом на межбанке 31 октября уменьшился на $38,4 млн до $122,8 млн

Во вторник, 31 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 38,4 млн долларов по сравнению с 30 октября до 122,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 54,1 млн долларов по сравнению с 30 октября до 150,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник поднялся на 2 коп. до 26,86 UAH/USD.