Финансовые новости
- |
- 01.11.17
- |
- 10:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем торгов долларом на межбанке 31 октября уменьшился на $38,4 млн до $122,8 млн
09:54 01.11.2017 |
Во вторник, 31 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 38,4 млн долларов по сравнению с 30 октября до 122,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 54,1 млн долларов по сравнению с 30 октября до 150,6 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 3 коп. во вторник поднялся на 2 коп. до 26,86 UAH/USD.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Бывший глава "Госинвестпроекта" Каськив экстрадирован в Украину - генпрокурор
ТОП-НОВОСТИ
|Прощай Калашников. Чем ВСУ заменят легендарный советский автомат
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
|Кто и что стоит за войной НАБУ с Аваковым
|76% банков ожидают оживления корпоративного кредитования, - НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Объем торгов долларом на межбанке 31 октября уменьшился на $38,4 млн до $122,8 млн
|Доллар дорожает к мировым валютам 1 ноября в ожидании решения ФРС США по ставке
|Японский Nikkei 1 ноября обновил максимум за 21 год на корпоративных новостях
|Цена на золото 31 октября снизилось на фоне восстановления доллара США
|Nasdaq 31 октября достиг рекорда на фоне отчетов корпораций
|Новые гривневые потоки не дают курсу доллара упасть на межбанке
Это интересно
|У электрокаров Nissan будет особый голос
|23-тонный электрогрузовик Daimler проедет 350 километров без зарядки
|Дебют фаблета Oppo F5: экран FHD+, процессор Helio P23 и 20-Мп селфи-камера
|Nissan представил электрокроссовер с запасом хода более 600 километров
|Преемник Mitsubishi Lancer Evolution получил три электромотора
|Uber выпустил кредитную карту
|Lexus показал флагманский седан будущего с искусственным интеллектом