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Константин Кушнер
Цена на золото 31 октября снизилось на фоне восстановления доллара США
07:15 01.11.2017 |
Цены на золото в США снизились во вторник на фоне укрепления доллара США.
Декабрьские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX снизились на 0,6%, до 1270,50 доллара за тройскую унцию.
Цены на этот драгоценный металл упали по итогам шести из последних семи недель, поскольку доллар восстановился с многолетних минимумов.
Индекс доллара WSJ, отражающий стоимость доллара против корзины из 16 валют, вырос на 0,1% после снижения в понедельник.
По словам многих аналитиков и инвесторов, данные, которые выйдут позднее на этой неделе, могут обозначить дальнейшую траекторию для цен на золото. В среду будет опубликовано заявление ФРС по результатам двухдневного заседания, а в пятницу выйдет новый отчет по рынку труда США.
Эти события, наряду с ожидаемым объявлением имени нового главы ФРС президентом США Дональдом Трампом, могут повлиять на ожидания рынка в отношении процентных ставок в США. Золоту сложно конкурировать с доходными активами, такими как казначейские облигации США, в период роста процентных ставок, поэтому ожидания в отношении дальнейшего повышения ставок или более жесткое заявление ФРС может повлиять на динамику цен, отмечает Джорд Миллинг-Стэнли из State Street Global Advisors.
По словам Миллинга, золото продолжит торговаться в боковом тренде, так как неопределенность на рынке, в том числе ввиду геополитических факторов, поддерживает котировки, несмотря на опасения инвесторов относительно роста процентных ставок в США.
Что касается цветных металлов, то декабрьские фьючерсы на медь снизились в цене на 0,4%, до 3,1010 доллара за фунт. Данные, опубликованные во вторник, свидетельствовали о слабости экономики Китая в октябре, которая может стать одним из негативных сигналов для рынка цветных металлов. На КНР приходится почти половина мирового потребления меди, а сила китайской экономики в этом году помогла ценам на медь вырасти до трехлетних максимумов.
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