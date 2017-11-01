Доллар дорожает к мировым валютам 1 ноября в ожидании решения ФРС США по ставке

Курс доллара в среду демонстрирует умеренную положительную динамику по отношению к мировым валютам в свете ожидания инвесторами решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по базовой ставке, которое будет озвучено вечером, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.06 EET курс евро к доллару снижался до 1,1629 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1646 доллара, курс доллара к иене рос до 113,86 иены за доллар со 113,65 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,14%, до 94,68 пункта.

В центре внимания рынков в среду находится двухдневное заседание ФРС США, итоги которого станут известны вечером. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на уровне 1-1,25% годовых.

"ФРС, по-видимому, вновь заявит, что экономические риски представляются "в целом сбалансированными" и что в дальнейшем ставки будут повышаться "постепенно". В целом мы полагаем, что тон заявления регулятора либо окажется нейтральным для доллара, либо обеспечит ему небольшую поддержку", - отмечают эксперты Sberbank CIB в обзоре, имеющимся в распоряжении РИА Новости.

Также рынок ждет статистики от американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), который опубликует данные по индексу деловой активности в промышленности США. Ожидается, что показатель в октябре снизился до 59,5% с сентябрьского уровня в 60,8%.