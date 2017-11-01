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Информация об агентстве
Минфин 31 октября разместил гривневые ОВГЗ на 1,1 млрд гривен
18:00 31.10.2017 |
Министерство финансов во вторник, 31 октября, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,142 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал бумаги со сроком обращения 308 дней на 519,3 млн гривен под 14,65% годовых, 637 дней на 266,9 млн гривен под 14,85% годовых, а также со сроком обращения 1 022 дня на 356,5 млн гривен под 14,88% годовых.
|Номер аукциона
|119
|120
|121
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000174239
|Доразмещение
|Доразмещение
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|-
|Дата проведения
|31.10.2017
|31.10.2017
|31.10.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|01.11.2017
|01.11.2017
|01.11.2017
|Срок оплаты процентов
|07.03.2018
|31.01.2018
|21.02.2018
|Срок оплаты процентов
|05.09.2018
|01.08.2018
|22.08.2018
|Срок оплаты процентов
|30.01.2019
|20.02.2019
|Срок оплаты процентов
|31.07.2019
|21.08.2019
|Срок оплаты процентов
|19.02.2020
|Срок оплаты процентов
|19.08.2020
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|71.25
|71.50
|72.50
|Номинальный уровень доходности, %
|14.25
|14.30
|14.50
|Срок обращения (дней)
|308
|637
|1022
|Срок погашения
|05.09.2018
|31.07.2019
|19.08.2020
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн
|510 000000
|260000000
|350000000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн
|510000000
|260000000
|350000000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн
|2147836000.00
|1325989000
|2232600000
|Количество поданных заявок, шт.
|2
|1
|4
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|2
|1
|4
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|14.70
|14.85
|14.94
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14.50
|14.85
|14.85
|Установленная доходность, %
|14.70
|14.85
|14.94
|Средневзвешенная доходность, %
|14.65
|14.85
|14.88
|Поступление в бюджет, грн
|519321400.00
|266994000.00
|356553600.00
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-сентябре привлекло в государственный бюджет 24,906 млрд гривен и 547 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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