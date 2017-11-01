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Информация об агентстве
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 323,9 млн гривен до 314,01 млрд гривен 31 октября
15:54 31.10.2017 |
Банки уменьшили свой портфель ОВГЗ на 323,92 млн гривен до 314,014 млрд гривен 31 октября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,573 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 31 октября увеличился на 17 млн гривен до 4,614 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 134,5 млн гривен до 23,214 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 31 октября уменьшился на 172,43 млн гривен до 702,589 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 18.10
|695010,96
|360572,80
|307929,79
|23465,20
|3043,17
|на 19.10
|695246,94
|360572,80
|307993,20
|23455,07
|3225,88
|на 20.10
|695547,34
|360572,80
|308342,09
|23406,57
|3225,88
|на 23.10
|695681,83
|360572,80
|308463,91
|23418,76
|3226,36
|на 24.10
|695789,06
|360572,80
|308585,20
|23405,14
|3225,91
|на 25.10
|696133,02
|360572,80
|309373,73
|22960,02
|3226,47
|на 26.10
|697698,31
|360572,80
|309994,32
|22924,92
|4206,27
|на 27.10
|702459,15
|360572,80
|314268,87
|23020,76
|4596,71
|на 30.10
|702588,57
|360572,80
|314338,61
|23079,81
|4597,36
|на 31.10
|702416,15
|360572,80
|314014,68
|23214,31
|4614,35
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