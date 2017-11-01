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Доллар незначительно изменяется к мировым валютам 31 октября в преддверии заседания ФРС США
14:41 31.10.2017 |
Доллар во вторник демонстрирует незначительную положительную динамику по отношению к мировым валютам, поскольку инвесторы ждут решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое будет озвучено в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.20 EET курс евро к доллару снижался до 1,1636 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1650 доллара, курс доллара к иене рос до 113,35 иены за доллар со 113,18 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,09%, до 94,64 пункта.
В центре внимания рынков на текущей неделе находится двухдневное заседание ФРС США, итоги которого станут известны 1 ноября. Эксперты прогнозируют, что регулятор сохранит ставку на уровне 1-1,25% годовых.
"Если не будет никаких шоков (по европейским данным или откуда-то еще), то мы будем просто ждать серьезных событий этой недели. Мы ждем объявления кандидатуры на пост главы ФРС США, мы также ждем данных по безработице в пятницу", - приводит агентство Рейтер мнение стратега Societe Generale Кита Джукса (Kit Juckes).
В то же время ограничить давление на курс евро помогает новая порция макроэкономической статистики из еврозоны, которая оказалась лучше прогнозов аналитиков. Так, стало известно, что безработица в еврозоне в сентябре снизилась до 8,9% с пересмотренного показателя августа в 9%. Аналитики прогнозировали, что показатель снизится до 9% с первоначального показателя августа в 9,1%. Индикатор остается на самом низком уровне с начала 2009 года.
Кроме того, рост ВВП 19 стран еврозоны, по первой оценке, в третьем квартале 2017 года составил 0,6% в квартальном выражении и 2,5% - в годовом. Аналитики ожидали, что рост составил 0,5% в квартальном выражении и 2,4% - в годовом.
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