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Новая Зеландия приравняла криптовалюты к ценным бумагам
14:01 31.10.2017 |
Управление по финансовому регулированию и надзору Новой Зеландии (FMA) опубликовало официальное заявление, в котором приравняла операции с цифровыми валютами к операциям с ценными бумагами.
Согласно позиции FMA, даже если токены не подпадают под определение финансовых продуктов, в частности, долговых и долевых ценных бумаг, деривативов и управляемых инвестпродуктов, они в любом случае являются ценными бумагами и должны регулироваться согласно закону о поведении на финансовых рынках 2013 года, а также соответствовать требованиям закона о честной конкуренции 1986 года.
FMA подчеркивает, что закон о поведении на финансовых рынках не касается вопросов краудфандинга и проведения ICO, поэтому желающим провести первичное размещение монет необходимо обратиться к регулятору «на ранней стадии».
«Новозеландские компании, предоставляющие услуги с использованием криптовалют, должны следовать требованиям соответствующего закона 2008 года, что включает регистрацию в реестре провайдеров финансовых услуг для каждой категории сервиса, уплату комиссий, соответствие требованиям, касающимся противодействию отмыванию средств, полученных незаконным путем, и т. п.», - говорится в заявлении финрегулятора.
Работающим с криптовалютными биржами инвесторам FMA советует удостовериться, что они находятся в Новой Зеландии, входят в структуру по разрешению споров и имеют средства в местной валюте на трастовом счету.
Напомним, ранее представители центробанка Австралии заявили, что в ближайшей перспективе не видят необходимости в регулировании криптовалют.
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