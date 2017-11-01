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Куда уезжают китайские криптобароны
13:00 31.10.2017 |
Китайские биржи и операторы криптовалютных кошельков, разочаровавшись в возможности продолжать работу в своей стране, находятся в поисках новых возможностей и партнеров в соседних азиатских странах. Многие переводят свой криптовалютный бизнес как целиком, так и по частям. Например, заявку на лицензирование подают в Японию, а офисы размещают в Сингапуре и Южной Корее.
Крупнейшие игроки, которые когда-то доминировали на мировом криптовалютном рынке, вынуждены искать убежище в соседних странах. Уже минимум 19 компаний подали заявки на получение лицензий в Японии.
Со слов директора по работе на финансовых рынках биржи OKEx - ранее дочерней компании, а теперь основной рабочей площадки китайской биржи OKCoin, Ленникса Лея (Lennix Lai):
«Значительная доля криптовалютного рынка приходилась на Китай. Спрос там есть. Наша компания была одним из крупнейших операторов на криптовалютном рынке Китая и поэтому мы уверены, что у нас есть хороший шанс в конкурентной борьбе на мировом рынке».
Пытаясь самостоятельно пробиться на новом рынке в Гонконге, OKEx планирует привлечь китайских инвесторов, которые после ужесточения мер в Китае перенесли торги с биржевых площадок в мессенджеры, например, в Телеграм, где все желающие могут купить криптовалюту у тех, кто имеет доступ к международным рынкам. OKEx намерена развить эту схему и создать на ее основе собственную платформу для внебиржевой торговли в Гонконге. Таким образом OKEx планирует вернуть рынок Китая, а также привлечь новых пользователей из России и Великобритании.
Чао Чанпэн (Zhao Changpeng), генеральный директор биржевого оператора Binance.com, ищет партнеров в Японии и даже готов купить действующую японскую криптовалютную биржу. Аналогичный интерес выражают и другие китайские компании, такие как пекинский пул и кошелек Bixin (ранее HaoBTC) и оператор приложения Pocket IM, которое работает и как мессенджер, и как кошелек биткоина.
В Японии многие видят эту заинтересованность и стремление к партнерству, однако полностью удовлетворить появившийся спрос они не могут.
«Мы говорили со многими людьми из китайского ритейла, но мы не можем помочь им всем. Было бы намного удобнее, если бы к нам обратился один китайский партнер, который собрал бы их всех вместе», - сказал глава токийской криптовалютной биржи Quoine, Майк Кайамори (Mike Kayamori).
Его биржа, прежде зарегистрированная в Сингапуре, получила лицензию в прошлом месяце и теперь готовится до конца года подписать договор с китайским партнером.
В числе тех, кто также планирует открыть региональный офис в Сингапуре - один из крупнейших в мире производителей майнингового оборудования - Bitmain. Один из соучредителей компании, Цзихань У (Wu Jihan), планирует нанять специалистов из Юго-Восточной Азии и запустить исследовательский центр, как у корпораций Nvidia или Alphabet.
По мнению генерального директора Bitcoin.com Джейка Смита, «страны, которые принимают более мягкую политику в отношении криптовалют, станут лидерами цифровой экономики».
На фоне слухов о том, что китайские биржи (по крайней мере одна) уже завтра могут возобновить работу, бегство китайского криптобизнеса за границу выглядит несколько странно. Вероятно, даже если биржи действительно заработают, китайские криптобароны, едва не лишившиеся своего могущества, предпочитают «подстелить соломку» и обеспечить себе пути для отступления. И вполне возможно, что они им пригодятся.
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