Рубль под давлением в ожидании конкретики по санкциям

Рубль ушел в минус на фоне окончания налогового периода и новой порции новостей относительно расследования «российского следа» в выборах в США и предположительного ужесточения санкций. Сегодня истекает срок, отведенный Минфину США на публикацию ряда уточняющих документов по санкциям в отношении российских компаний, с чем может быть связана осторожность нерезидентов в отношении российских активов.

По итогам сессии понедельника рубль укрепился всего на 0,2%, несмотря на позитивную динамику других валют EM и цену на Brent выше $60 за баррель, несмотря на позитивную динамику других валют развивающихся рынков и цену на Brent выше $60 за баррель. Отметим, что в последние недели рубль фактически игнорировал ралли на нефтяном рынке, в результате которого цена на ключевой для России эталонной марки Brent выросла на 8,5%.

«Высокие цены на нефть могут выступить своеобразным буфером. Однако в последние недели рубль достаточно сильно оторвался от динамики цен на нефть. Возможным объяснением данной динамики является наметившаяся тенденция к выходу иностранных инвесторов из российских активов в целях фиксации прибыли. О выходе нерезидентов говорит рост доходности ОФЗ, сохраняющийся во второй половине октября, а также данный EPFR, в которых отмечается отток средств из фондов, ориентированных на Россию. С учетом перечисленных факторов рубль, вероятно, сохранится выше отметок 58 рублей за доллар на текущей неделе», - пишут аналитики NordeaBank.