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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Иена незначительно колеблется к доллару после решения Банка Японии по ставке

07:42 31.10.2017 |

Финансы

 

Курс доллара к иене во вторник утром демонстрирует незначительную динамику после решения Банка Японии по кредитно-денежной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.14 EET курс доллара к иене снижался до 113,16 иены за доллар со 113,18 иены на прошлых торгах, однако ранее во вторник показатель поднимался до отметки в 113,28 иены за доллар. Курс евро к доллару опускался до 1,1627 доллара за евро с 1,1650 доллара за евро на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 94,64 пункта.

Ранее во вторник ЦБ Японии снова сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Решение совпало с прогнозами аналитиков. При этом регулятор прогнозирует, что экономика страны продолжит расти умеренными темпами, прогноз роста в 2017 году увеличен до 1,9% с июльских 1,8%. При этом в 2018 и 2019 финансовых годах Центробанк ожидает замедления роста до 1,4% и 0,7% соответственно.

В то же время давление на курс доллара оказывают новости из США о расследовании "вмешательства России в американские выборы", а также предполагаемых связях с РФ президента Дональда Трампа, которое ведется в ФБР и в конгрессе.

Так, в понедельник в рамках расследования бывшему руководителю предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу были предъявлены обвинения по 12 статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств.

"Это оказывает небольшое давление на курс доллара к иене. Я думаю, что тут есть некоторая неопределенность", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).
По материалам: ПРАЙМ
 

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