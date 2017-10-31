Биткоин поднялся выше 6 300$ на информации об открытии новой криптовалютной биржи в Китае

Курс биткоина в очередной раз обновил исторический максимум, поднявшись вечером 29 октября до отметки выше 6 300 долларов за биткоин на основных биржах.

Очередная волна повышения курса может быть связано с появлением в Китае новой криптовалютной биржи ZB.com, торги на которой, по сообщениям нескольких пользователей Twitter, а также судя по информации на сайте биржи, могут начаться 1-го ноября. Возможно, что и другие источники в Китае получили аналогичную информацию, которая еще не дошла до остального мира.

Самая большая драма здесь состоит в том, что по информации, полученной от службы поддержки биржи, торги на ZB.com будут открыты не только для всего мира, но и в том числе легально для пользователей на территории Китая, что должно идти вразрез с политикой официальных властей, которые не так давно запретили проведение ICO и торговлю криптовалютными активами в стране.

Кроме слухов стоит отметить, что по данным WHOIS домен сайта прилинкован к серверу в Китае с IP адресом 114.114.114.114, да и сам двухсимвольный домен в зоне COM достаточно дорогое удовольствие для мошенников.

Некоторые пользователи Twitter предполагают, что за новой торговой площадкой стоит само правительство Китая, что может быть вполне логично: если в Китае есть цензура Интернета, то почему бы не быть цензуре торговли цифровыми активами. Если биржа действительно контролируется правительством, то для установления личности пользователей не нужно будет предпринимать лишних шагов, стоит лишь ввести обязательную верификацию по паспорту после регистрации.

Остальные криптовалютные биржи Китая, в том числе крупнейшие OKCoin, Huobi и BTCC, пока никак не подтвердили этой информации и не объявляли об отмене прекращения работы с 31 октября.

Судя по всему, в преддверии форка SegWit2x нас ожидает ещё много громких новостей, которые неизбежно будут вызывать повышенную волатильность курса биткоина.