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Объем торгов долларом на межбанке 27 октября увеличился на $110,6 млн до $300,2 млн
10:11 30.10.2017 |
В пятницу, 27 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 110,6 млн долларов по сравнению с 26 октября до 300,2 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 97,5 млн долларов по сравнению с 26 октября до 341,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после роста в четверг на 6 коп. в пятницу поднялся на 4 коп. до 26,87 UAH/USD.
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