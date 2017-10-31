Доллар слабо снижается 30 окетября после роста на прошлой неделе

Курс доллара умеренно снижается к большинству мировых валют после рекордного с начала года роста по итогам прошлой недели, инвесторы оценивают статданные из США.

Курс евро вырос к 14:36 EET до $1,1631 по сравнению с $1,1608 на закрытие рынка в пятницу. За минувшую неделю доллар подскочил к евро на 1,5% из-за ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранит мягкий курс денежно-кредитной политики.

Как сообщалось, ЕЦБ на прошлой неделе принял решение сократить ежемесячный объем выкупа активов в рамках программы QE с 60 млрд евро до 30 млрд евро с января 2018 года. При этом срок действия программы продлен до сентября следующего года.

Кроме того, трейдеры увидели "голубиные" сигналы в выступлении главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил, что Центробанк не будет поднимать ставки еще долгое время после завершения QE.

Курс доллара США относительно японской валюта составляет 113,57 иены против 113,67 иены по итогам предыдущей сессии. Пара евро/иена торгуется на уровне 132,1 иены по сравнению с 131,96 иены в пятницу.

Как стало известно в понедельник, потребительские расходы в США в сентябре подскочили на 1% при росте доходов на 0,4%. Эксперты в среднем ожидали подъема первого показателя на 0,9%, второго - на 0,4%.

Рост расходов стал рекордным с августа 2009 года, что во многом объясняется эффектами от ураганов в США.