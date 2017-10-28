Курс евро к доллару 27 октября продолжил снижение на новостях из Каталонии и решении ЕЦБ

Курс евро продолжил снижаться к доллару, хотя менее быстрыми темпами, чем ранее днем, когда европейская валюта упала ниже 1,16 доллара впервые с 19 июля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.23 EET курс евро к доллару снижался до 1,1601 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1652 доллара за евро. Ранее на торгах евро опускался ниже 1,16 доллара впервые с 19 июля.

Евро стал снижаться более быстрыми темпами после того, как парламент Каталонии в пятницу проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании. После этого сенат Испании одобрил применение 155 статьи конституции, согласно которой правительство Каталонии будет отправлено в отставку, в автономии де-факто будет введено прямое правление Мадрида и назначены новые выборы.

Позднее днем премьер-министр Испании Мариано Рахой сообщил об отстранении от должности главы женералитета (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориоля Жункераса и других помощников. Он также заявил о роспуске каталонского парламента, новые выборы в который пройдут 21 декабря.

Другим фактором, оказавшим давление на евро, стало решение ЕЦБ в четверг относительно дальнейшей политики регулятора. По итогам заседания ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Вместе с тем, ЕЦБ объявил о продлении программы количественного смягчения (QE) на 9 месяцев, сократив при этом объем выкупа активов до 30 миллиардов евро, начиная с января 2018 года.