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Депозитные ставки для физлиц 27.10.17
21:02 27.10.2017 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 октября 2017г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|27.10.17
|26.10.17
|27.10.17
|26.10.17
|27.10.17
|26.10.17
|3 месяца
|13.09
|13.19
|2.45
|2.45
|1.45
|1.45
|6 месяцев
|14.14
|14.20
|3.13
|3.13
|2.07
|2.07
|9 месяцев
|14.32
|14.32
|3.34
|3.34
|2.39
|2.39
|12 месяцев
|14.30
|14.37
|3.77
|3.77
|2.70
|2.70
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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