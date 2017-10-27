НБУ считает увеличение лимита по репатриации дивидендов приоритетным направлением валютной либерализации

Национальный банк считает увеличение лимита по репатриации дивидендов приоритетным направлением валютной либерализации.

Об этом сообщил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum, который проходил 19-20 октября, передают Українські Новини.

"Надеюсь, что это будет касаться дивидендов. Возможно, будет увеличен лимит, возможно, будут разрешены какие-то годы. Могу сказать, что это приоритетное направление, но что решит правление, сказать сложно", - ответил Пономаренко на вопрос о том, какой приоритет у НБУ по поводу дальнейшей валютной либерализации.

Он сообщил, что нынешний лимит по дивидендам - 5 млн долларов в течение месяца не создает проблем для компаний.

"Мы разрешили выводить до 5 млн долларов за 2016 год. Этот лимит не создает проблем клиентам, нам мало поступало жалоб относительно этого лимита. Он играет роль только для нескольких игроков. Для малого и среднего бизнеса это не проблема", - сообщил директор департамента НБУ.

Также Пономаренко рассказал, будет ли смягчение по инвестициям за границу.

"Механизм контроля лимитов отработан. Действительно, если на каком-то этапе будет принято решение делать либерализацию в этом направлении, то решение будет простым - увеличивать лимит инвестирования. Сейчас пока что нет ажиотажного спроса, но могу сказать, что пока физлица очень консервативны в инвестициях. Несмотря на то, что в ОВГЗ выгоднее вкладывать, чем в депозит, потому что в ОВГЗ нет налога на доходы физлиц и это очень конкурентный продукт, реально очень мало украинцев это делают и продолжают нести на депозит. Инвестировать же за границу еще намного сложнее. Поэтому я считаю, что для украинских брокеров это очень большое поле, но оно займет время. Первые пионеры должны сделать эти инвестиции, потом рассказать родственникам и соседям, как они заработали на этом", - отметил он.

Лимит по инвестициям заграницу для физлиц составляет 50 тыс. долларов, для юрлиц - 2 млн долларов в год.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на середину сентября, было выплачено 1,1 млрд долларов дивидендов.

Общий прогноз на этот год составлял 1,4 млрд долларов по репатриации дивидендов за 2016 год.

В апреле 2017 года Национальный банк разрешил репатриацию дивидендов за 2016 год в размере 5 млн долларов одной компанией в течение месяца.



