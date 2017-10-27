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Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился на 4,27 млрд грн
13:21 27.10.2017 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) банков Украины 27 октября увеличился на 4,27 млрд грн (на 1,38%) - до 314,269 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 309,994 млрд грн.
Как сообщил Нацбанк на официальном сайте в пятницу, суммарный портфель ОВГЗ возрос также на 4,76 млрд грн (на 0,68%) - до 702,459 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности НБУ, небанковских учреждений и нерезидентов остался практически без изменений.ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 03.01
|667557.17
|381945.90
|255465.23
|23686.83
|6459.21
|на 01.02
|667466.26
|383343.59
|253825.28
|23999.01
|6298.38
|на 01.03
|685530.87
|382074.41
|272951.19
|24580.08
|5925.19
|на 03.04
|696616.22
|383021.88
|284938.24
|23239.66
|5416.44
|на 03.05
|688886.16
|377914.69
|283444.94
|22203.84
|5322.70
|на 01.06
|684329.00
|375131.36
|281315.21
|22610.94
|5271.50
|на 03.07
|675652.20
|371006.70
|281174.50
|23150.69
|320.30
|на 01.08
|686324.09
|367904.40
|295838.99
|22575.57
|5.13
|на 01.09
|692369.65
|363485.02
|305128.17
|23171.45
|585.01
|на 02.10
|697038.85
|362235.15
|308732.55
|23271.56
|2799.59
|на 20.10
|695547.34
|360572.80
|308342.09
|23406.57
|3225.88
|на 25.10
|696133.02
|360572.80
|309373.73
|22960.02
|3226.47
|на 26.10
|697698.31
|360572.80
|309994.32
|22924.92
|4206.27
|на 27.10
|702459.15
|360572.80
|314268.87
|23020.76
|4596.71
Данные: НБУ
Официальный курс НБУ на 27 октября – 26,826619 грн/$1
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