Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в пятницу продал $86,1 млн по курсу до 26,87 грн/$1.

Согласно информации на веб-сайте НБУ, на аукцион были поданы заявки на $100,4 млн по курсу от 26,8 грн/$1 до 26,87 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8649 грн/$1.

Результаты валютных аукционов НБУ

Дата 27.10.17 05.10.17 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 100.40 16.20 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 26.8700 26.7800 минимальный 26.8000 26.7500 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 26.8649 26.7710 максимальный 26.8700 26.7800 минимальный 26.8600 26.7600 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 86.10 15.50 Данные: НБУ

НБУ на предыдущем аукционе 5 октября продал $15,5 млн по курсу до 26,78 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $16,2 млн по курсу от 26,6 грн/$1 до 26,78 грн/$1. Средневзвешенный курс доллара по итогам аукциона составил 26,771 грн/$1.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 кв пятницы снизился до 26,8909 грн/$1 с 26,8266 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени составил $180,6 млн.