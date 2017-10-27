НБУ на аукционе в пятницу продал $86,1 млн по курсу до 26,87 грн/$1

Согласно информации на веб-сайте НБУ, на аукцион были поданы заявки на $100,4 млн по курсу от 26,8 грн/$1 до 26,87 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,8649 грн/$1.
Результаты валютных аукционов НБУ
|Дата
|27.10.17
|05.10.17
|Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
|100.40
|16.20
|Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|максимальный
|26.8700
|26.7800
|минимальный
|26.8000
|26.7500
|Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|средневзвешенный
|26.8649
|26.7710
|максимальный
|26.8700
|26.7800
|минимальный
|26.8600
|26.7600
|Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
|86.10
|15.50
Данные: НБУ
НБУ на предыдущем аукционе 5 октября продал $15,5 млн по курсу до 26,78 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $16,2 млн по курсу от 26,6 грн/$1 до 26,78 грн/$1. Средневзвешенный курс доллара по итогам аукциона составил 26,771 грн/$1.
По данным Нацбанка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 кв пятницы снизился до 26,8909 грн/$1 с 26,8266 грн/$1 по завершению торгов в предыдущий рабочий день. Торговый оборот к указанному времени составил $180,6 млн.