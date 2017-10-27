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Курсы валют по карточным операциям на 27.10.2017
10:53 27.10.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 октября 2017г.
|курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.7000
|26.9542
|31.0000
|31.5457
|4.5000
|4.8000
|ОТП Банк *
|26.6500
|26.8500
|31.2600
|31.5000
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.6500
|26.8500
|31.3000
|31.7000
|Ощадбанк
|26.6000
|26.8900
|31.2000
|31.8000
|3.5300
|4.7500
|Креди Агриколь Банк
|26.7000
|26.9500
|31.1000
|31.6000
|Укрэксимбанк
|26.5000
|26.8500
|30.1500
|31.8300
|Райффайзен Банк Аваль
|26.6667
|26.9500
|31.4465
|31.8000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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