Объем торгов долларом на межбанке 26 октября уменьшился на $2,8 млн до $189,6 млн

В четверг, 26 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 2,8 млн долларов по сравнению с 25 октября до 189,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 9,6 млн долларов по сравнению с 25 октября до 243,6 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 8 коп. в четверг поднялся на 6 коп. до 26,83 UAH/USD.