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Золото дешевеет 27 октября на удорожании доллара накануне публикации данных о ВВП США
10:09 27.10.2017 |
Стоимость золота снижается в пятницу на фоне удорожания доллара по отношению к основным мировым валютам, в то время как инвесторы ожидают публикации данных о ВВП США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.32 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,22 доллара, или на 0,10%, до 1268,38 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро снижалась на 0,30% - до 16,76 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,21%, до 94,84 пункта.
Укрепление доллара, как правило, негативно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Удорожание доллара, в свою очередь, вызвано сейчас ожиданием инвесторами данных первой оценки роста ВВП США по итогам третьего квартала. Эксперты ожидают, что увеличение показателя составило 2,5% в годовом выражении. Во втором квартале ВВП вырос на 3,1%.
Инвесторы также следят за новостями, касающимися назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее издание Politico со ссылкой на приближенные к президенту страны Дональду Трампу источники сообщило, что нынешняя глава регулятора Джанет Йеллен не останется на второй срок.
По данным источников издания, основными кандидатами остаются член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор.
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