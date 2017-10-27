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Доллар дорожает к мировым валютам 27 октября в ожидании данных по ВВП США
09:44 27.10.2017 |
Курс доллара растет к мировым валютам в пятницу утром в преддверии выхода данных по ВВП США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.17 EET курс евро к доллару снижался до 1,1633 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1652 доллара, курс доллара к иене рос до 114,20 иены за доллар со 113,99 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 94,77 пункта.
Позднее в пятницу Бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует первую оценку ВВП страны за третий квартал 2017 года. Аналитики полагают, что рост показателя составил 2,5% в годовом выражении. Во втором квартале текущего года показатель вырос на 3,1%.
При этом рынок продолжает следить за новостями, касающимися выбора нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ранее издание Politico со ссылкой на приближенные к американскому президенту Дональду Трампу источники сообщило, что нынешняя глава регулятора Джанет Йеллен не останется на второй срок.
По данным источников, основными кандидатами остаются член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор. Четырехлетний срок Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.
Давление на евро продолжают оказывать итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. ЕЦБ также объявил о продлении программы количественного смягчения (QE) на 9 месяцев, сократив при этом объем выкупа активов до 30 миллиардов евро. Программа действовала до конца 2017 года с ежемесячным объемом покупок в размере не более 60 миллиардов евро.
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