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К хору критиков биткоина присоединился Уоррен Баффет
08:09 27.10.2017 |
Один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет пополнил список знаменитостей, которые в последнее время соревнуются друг с другом в критике криптовалют. По словам 87-летнего миллиардера, биткоин - это «настоящий пузырь», сообщает Marketwatch.
Такое заявление Баффет сделал в ходе недавней традиционной встречи со студентами в Омахе, Небраска, где отвечал на вопросы присутствовавших.
В ходе беседы речь зашла и о биткоине. И внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера, судя по всему, не впечатляют.
«Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность», - сказал Баффет.
Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина невозможно, поскольку «это в своем роде настоящий пузырь».
Неудивительно, что Уоррен Баффет также оказался скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет (ICO).
«Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается», - сказал он, добавив, что все это закончится плохо.
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