К хору критиков биткоина присоединился Уоррен Баффет

Один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет пополнил список знаменитостей, которые в последнее время соревнуются друг с другом в критике криптовалют. По словам 87-летнего миллиардера, биткоин - это «настоящий пузырь», сообщает Marketwatch.

Такое заявление Баффет сделал в ходе недавней традиционной встречи со студентами в Омахе, Небраска, где отвечал на вопросы присутствовавших.

В ходе беседы речь зашла и о биткоине. И внушительный рост цены и капитализации первой криптовалюты миллиардера, судя по всему, не впечатляют.

«Невозможно оценить биткоин, потому что он не является активом, производящим ценность», - сказал Баффет.

Также он добавил, что предсказать, как высоко может подняться цена биткоина невозможно, поскольку «это в своем роде настоящий пузырь».

Неудивительно, что Уоррен Баффет также оказался скептически настроен по отношение к так называемым первичным предложениям монет (ICO).

«Людей охватывает ажиотаж от больших движений цен, и Уолл-стрит к этому приспосабливается», - сказал он, добавив, что все это закончится плохо.



