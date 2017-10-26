Мировой спрос на физическое золото в III кв. вырос на 7%, предложение снизилось на 2% - GFMS

Предложение на мировом рынке золота в III квартале 2017 года составило 1,157 тыс. тонн, что на 2% меньше показателя соответствующего периода 2016 года, говорится в отчете Thomson Reuters GFMS.

Производство добычного золота снизилось незначительно, до 841 тонны, вторичного - на 11%, до 308 тонн. Захеджированные объемы при этом подросли на 8 тонн. На конец июня мировой хедж-портфель составлял 229 тонн, теперь, по предварительным расчетам "Интерфакса", он подрос до 237 тонн.

Мировой спрос на физическое золото в III квартале вырос на 7%, до 900 тонн. Прежде всего, это произошло из-за роста спроса со стороны ювелирной промышленности: производство ювелирных изделий выросло на 13%, до 527 тонн (потребление самих украшений увеличилось на 11%, до 475 тонн). Закупки со стороны госбанков остались на внушительном уровне (71 тонна), хотя и снизились по сравнению с июлем-сентябрем 2016 года на 7%.

В том числе в России потребление ювелирных украшений выросло на 22%, до 8,7 тонны, хотя в общемировом объеме закупок украшений доля россиян остается крайне низкой - менее 2%. При этом по закупкам золота центробанками РФ продолжает уверенно лидировать.

Приток золота в мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в III квартале сократился примерно в 3,8 раза, до 30 тонн.

Баланс спроса и предложения на мировом рынке золота, т: