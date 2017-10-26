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Мировой спрос на физическое золото в III кв. вырос на 7%, предложение снизилось на 2% - GFMS
17:10 26.10.2017 |
Предложение на мировом рынке золота в III квартале 2017 года составило 1,157 тыс. тонн, что на 2% меньше показателя соответствующего периода 2016 года, говорится в отчете Thomson Reuters GFMS.
Производство добычного золота снизилось незначительно, до 841 тонны, вторичного - на 11%, до 308 тонн. Захеджированные объемы при этом подросли на 8 тонн. На конец июня мировой хедж-портфель составлял 229 тонн, теперь, по предварительным расчетам "Интерфакса", он подрос до 237 тонн.
Мировой спрос на физическое золото в III квартале вырос на 7%, до 900 тонн. Прежде всего, это произошло из-за роста спроса со стороны ювелирной промышленности: производство ювелирных изделий выросло на 13%, до 527 тонн (потребление самих украшений увеличилось на 11%, до 475 тонн). Закупки со стороны госбанков остались на внушительном уровне (71 тонна), хотя и снизились по сравнению с июлем-сентябрем 2016 года на 7%.
В том числе в России потребление ювелирных украшений выросло на 22%, до 8,7 тонны, хотя в общемировом объеме закупок украшений доля россиян остается крайне низкой - менее 2%. При этом по закупкам золота центробанками РФ продолжает уверенно лидировать.
Приток золота в мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в III квартале сократился примерно в 3,8 раза, до 30 тонн.
Баланс спроса и предложения на мировом рынке золота, т:
|Показатель
|III квартал 2017
|III квартал 2016
|Динамика
|Предложение
|1 157
|1 181
|-2%
|- Добыча
|841
|844
|-0,4%
|- Вторичное золото
|308
|347
|-11%
|- Хедж
|8
|(10)
|-
|Физический спрос
|900
|844
|7%
|- Производство ювелирных изделий
|527
|467
|13%
|- Промышленный спрос
|92
|89
|3%
|- Госсектор
|71
|76
|-7%
|- Инвестиции
|210
|212
|-1%
|Приток в ETF
|30
|114
|-73%
|Приток (отток) на биржу
|(4)
|40
|-
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