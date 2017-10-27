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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 1 млрд гривен до 4,2 млрд гривен 26 октября

16:26 26.10.2017 |

Финансы

 

Нерезиденты увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,97 млрд гривен до 4,2 млрд гривен 26 октября.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 360,572 млрд гривен.

Банки 26 октября увеличили свой объем ОВГЗ на 620,59 млн гривен до 309,99 млрд гривен.

У других владельцев объем ОВГЗ уменьшился на 35,1 млн гривен до 22,92 млрд гривен.

Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 26 октября увеличился на 1,56 млрд гривен до 697,698 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.

ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:

ДатаВсегоНБУБанкиДругиеНерезиденты
на 12.10695214,22360572,80308356,7523475,452809,21
на 13.10695589,55360572,80308491,0323483,623042,09
на 17.10695223,47360572,80308107,3623501,233042,09
на 18.10695010,96360572,80307929,7923465,203043,17
на 19.10695246,94360572,80307993,2023455,073225,88
на 20.10695547,34360572,80308342,0923406,573225,88
на 23.10695681,83360572,80308463,9123418,763226,36
на 24.10695789,06360572,80308585,2023405,143225,91
на 25.10696133,02360572,80309373,7322960,023226,47
на 26.10697698,31360572,80309994,3222924,924206,27
Официальный курс НБУ на 26 октября - 26,770046 грн/$1.
По материалам: Українські Новини
 

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