Uber выпустил кредитную карту

Сервис по заказу поездок Uber выпустил собственную кредитную карту в партнерстве с Visa и английским банком Barclays. Об этом компания заявила на конференции Money2020.

Карта будет доступна для заказа пользователям США со 2 ноября в приложении Uber и на сайте компании. Решение о выдаче кредита принимается в течение нескольких минут. Пользователи смогут сразу начать использовать виртуальную карту в приложениях Uber и UberEats, физическую карту можно получить в течение недели по почте.

Карта безлимитная с бесплатным обслуживанием, кредитная ставка по ней составит от 16% до 24,74% в зависимости от рисков заемщиков.

Uber также запустит программу бонусов по карте. Пользователям будут предоставлены дополнительные 100 долл. США после траты 500 долл. США. Кэшбэк составит 4% на траты в ресторанах и барах, 3% - на авиабилеты и краткосрочную аренду жилья в отелях и Airbnb, 2% - на онлайн-покупки и 1% - на все остальное.

Кроме того, использование карты также позволит застраховать смартфон в обмен на предоставление Uber информации о мобильном операторе и транзакциях пользователя. Компания обещает не продавать эти данные сторонним организациям.