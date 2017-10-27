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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 25.10.2017
10:38 26.10.2017 |
В среду, 25 октября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 480,3 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: путем проведения операций своп 2 480,3 млн гривен на 14 дней по ставке 14,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 46 банкам на сумму 9 503 млн гривен и сроком на 77 дней по цене отсечения 14,35% годовых 10 банкам на сумму 365 млн гривен.
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