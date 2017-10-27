Объем торгов долларом на межбанке 25 октября уменьшился на $27,7 млн до $192,4 млн

В среду, 25 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 27,7 млн долларов по сравнению с 24 октября до 192,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 26,2 млн долларов по сравнению с 24 октября до 234 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста во вторник на 10 коп. в среду поднялся на 8 коп. до 26,77 UAH/USD.