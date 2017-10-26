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Золото дорожает 26 октября на удешевлении доллара перед заседанием ЕЦБ
09:41 26.10.2017 |
Стоимость золота растет в четверг утром на фоне снижения курса доллара перед заседанием Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 09.12 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 2,83 доллара, или на 0,22% - до 1281,83 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,53% - до 17,014 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) к этому времени снижался на 0,10%, до 93,54 пункта. Курс евро к доллару рос до 1,1831 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1812 доллара за евро.
Курс евро поддерживают ожидания заседания ЕЦБ, которое состоится позже в четверг. Трейдеры ждут от регулятора информации по дальнейшим перспективам программы количественного смягчения (QE). Эта программа в настоящее время действует до конца 2017 года, ежемесячный объем выкупа активов - не более 60 миллиардов евро. По мнению аналитиков BofA Merrill Lynch Global Research, регулятор может объявить о продлении программы выкупа активов до сентября 2018 года, при этом сократив лимит покупок до 30 миллиардов евро в месяц.
Аналитики также ожидают сохранения базовой ставки ЕЦБ на рекордно низком уровне 0%. По итогам заседания в сентябре регулятор также сохранил ставку без изменений.
Ослабление американской валюты позитивно влияет на стоимость золота, снижая цену торгуемого в долларах драгметалла для инвесторов, владеющих иностранной валютой.
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