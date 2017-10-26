Евро дорожает к доллару в ожидании заседания ЕЦБ

Курс евро к доллару растет в четверг утром, инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.10 EET курс евро к доллару рос до 1,1825 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1812 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 113,54 иены за доллар со 113,74 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 93,56 пункта.

Инвесторы ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится позднее в четверг, 26 октября. Трейдеры ожидают, что регулятор озвучит дальнейшие перспективы программы количественного смягчения (QE). В данный момент объем выкупа активов в рамках этой программы составляет 60 миллиардов евро ежемесячно. Программа действует до декабря 2017 года.

"Что касается результатов (заседания - ред.), то есть вероятность того, что обсуждение будет вестись между (продлением программы - ред.) на шесть месяцев и снижением (объема выкупа - ред.) до 40 миллиардов евро или на девять месяцев и снижением до 30 миллиардов", - цитирует агентство Рейтер валютного стратега Bank of Singapore Сим Мо Сиона (Sim Moh Siong).

Аналитик добавляет, что если решение окажется в рамках прогноза, то это с едва ли окажет значительное влияние на курс евро, и тогда внимание инвесторов снова будет обращено к американской валюте.

ЕЦБ ввел несколько лет назад ряд нестандартных мер денежно-кредитной политики. Речь идет о том, что базовая процентная ставка ЕЦБ была снижена до нуля, ставка по депозитам - до отрицательного значения (-0,4%). ЕЦБ также реализует программу количественного смягчения (QE), или так называемую расширенную программу покупок активов (APP), в рамках которой приобретаются бумаги частного и государственного сектора.