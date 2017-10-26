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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Центробанк Южной Кореи: биткоин — это не валюта
20:43 25.10.2017 |
Представители центрального банка Южной Кореи заявили, что не могут признать биткоин и другие цифровые активы в качестве платежного средства. Об этом пишет Bitcoin.com.
Заявление было сделано вскоре после того, как Национальная ассамблея Республики Корея провела парламентский аудит центробанка страны. На вопрос о целесообразности регулирования сферы криптовалют, представители центрального банка заявили следующее:
"Это [криптовалюта] подлежит регулированию, поскольку рассматривается как товар. Это не регулирование на уровне денег... В настоящее время Банку Кореи не нужно предпринимать никаких действий".
Представители регулятора также отметили, что цифровые валюты, скорее всего, будут рассматриваться лишь в качестве инструмента для межбанковских расчетов и внутренних операций Банка Кореи.
Помимо прочего, некоторые представители Национальной ассамблеи из числа депутатов от южнокорейской Демократической партии отметили, что по результатам аудита центрального банка были сделаны "плохие выводы". В частности, член Комитета по финансово-экономическому планированию Сон Ен Гиль раскритиковал руководство банка за отсутствие исследований в области цифровых валют, включая биткоин и Ethereum.
"В Корее насчитывается более тысячи компаний, которые, предположительно, используют биткоин. Однако в представленных [Банком Кореи] данных указаны совершенно другие цифры, - отметил он. - Виртуальные валюты и блокчейн являются важными направлениями исследований. Если вы будете пренебрегать ими, то, скорее всего, потеряете это рынок в будущем".
Стоит отметить, что в последнее время в этой стране наблюдается тенденция к ужесточению регулирования криптоиндустрии. Так, в прошлом месяце южнокорейская Комиссия по финансовым услугам запретила проведение ICO, а также провела заседание рабочей группы, где обсуждались меры усиления контроля над обращением цифровых валют.
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