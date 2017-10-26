Финансовые новости
- |
- 26.10.17
- |
- 07:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,8 млрд гривен до 309,4 млрд гривен 25 октября
17:29 25.10.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,78 млрд гривен до 309,37 млрд гривен 25 октября.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 25 октября увеличился на 0,56 млн гривен до 3,226 млрд гривен, соответственно у других владельцев уменьшился на 445,12 млн гривен до 22,96 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 25 октября увеличился на 347,96 млн гривен до 696,133 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Нерезиденты
|на 11.10
|695392,51
|360572,80
|308537,12
|23471,80
|2810,80
|на 12.10
|695214,22
|360572,80
|308356,75
|23475,45
|2809,21
|на 13.10
|695589,55
|360572,80
|308491,03
|23483,62
|3042,09
|на 17.10
|695223,47
|360572,80
|308107,36
|23501,23
|3042,09
|на 18.10
|695010,96
|360572,80
|307929,79
|23465,20
|3043,17
|на 19.10
|695246,94
|360572,80
|307993,20
|23455,07
|3225,88
|на 20.10
|695547,34
|360572,80
|308342,09
|23406,57
|3225,88
|на 23.10
|695681,83
|360572,80
|308463,91
|23418,76
|3226,36
|на 24.10
|695789,06
|360572,80
|308585,20
|23405,14
|3225,91
|на 25.10
|696133,02
|360572,80
|309373,73
|22960,02
|3226,47
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ уведомила о подозрении в завладении имуществом ГП НАЭК Энергоатом экс-нардепа Мартыненко и чиновника энергокомпании
|Новая криптовалюта Bitcoin Gold в первый день торгов подешевела втрое
|Сделано в СССР. Почему выигрышные лотерейные билеты сами липнут к Ляшко
|ЕБРР предлагает Украине внедрять аукционы вместо "зеленых" тарифов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Казначеи прогнозируют на завтра откат межбанка в рамки 26,65-26,70 грн
|Центробанк Южной Кореи: биткоин — это не валюта
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,8 млрд гривен до 309,4 млрд гривен 25 октября
|Минюст считает целесообразным указывать в Госреестре стоимость объектов недвижимости
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 25 октября составил 26,7700 грн
|Новая криптовалюта Bitcoin Gold в первый день торгов подешевела втрое
Это интересно
|Созданы наночастицы, уничтожающие теплом раковые клетки
|7 вопросов, чтобы узнать, успешны ли вы
|Самые тяжелые кризисы на рынке в истории
|Сотни британских туристов симулировали пищевое отравление в Испании
|Власти Лондона ввели дополнительный сбор для автомобилистов за токсичность
|Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе
|Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году