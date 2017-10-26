Доллар дорожает к иене на слухах вокруг кандидатуры нового главы ФРС

Курс доллара США поднимается в паре с иеной на ожиданиях, что известный сторонник жесткой денежно-кредитной политики Джон Тейлор может стать новым председателем Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Стоимость американской валюты относительно иены выросла в ходе торгов до 114,12 иены против 113,90 иены на закрытие предыдущей сессии.

Пара евро/иена торгуется на уровне 134,42 иены против 133,97 иены накануне.

Как пишет Financial Times, в последнее время в число лидеров гонки вошел профессор Стэнфордского университета Дж.Тейлор - автор известного "правила Тейлора", определяющего необходимую степень изменения процентной ставки ЦБ в зависимости от динамики макроэкономических показателей (ВВП, инфляции и других параметров).

Тотализатор PredictIt показывает, что шансы Дж.Тейлора возглавить ФРС за день возросли с 17% до 31%.

"Судя по всему, кандидатура Тейлора пользуется популярностью среди республиканцев в Сенате, и это будет поддерживать доллар, - говорит портфельный менеджер Newton Multi-Asset Income Fund Пол Флад. - Тейлор выступает за повышение ставки и сворачивание нетрадиционных мер денежно-кредитного стимулирования".

Тем не менее, наибольшие шансы занять пост главы Федрезерва по-прежнему у "центриста" Джерома Пауэлла, члена совета управляющих ФРС: вероятность его назначения оценивается в 53%.

Курс евро к доллару США увеличился до $1,1779 по сравнению с $1,1761 на закрытие торгов во вторник.

По словам эксперта Morgan Stanley Ханса Редекера, у евро сохраняется потенциал к росту, поскольку есть вероятность, что президент Франции Эмманюэль Макрон будет выступать за ускорение интеграции в еврозоне.

