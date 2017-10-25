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Остатки средств на корсчетах банков 25.10.17
10:40 25.10.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|23 октября
|51469.4
|24 октября
|53360.2
|25 октября
|52940.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 25 октября - 26,669955 грн/$1.
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