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НБУ планирует ввести новые требования к ликвидности банков в 2018-2019
10:35 25.10.2017 |
Национальный банк планирует ввести новые требования к ликвидности банков в 2018-2019 годах.
Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб во время выступления на CIS bankers VI Ukrainian Banking Forum 19 октября, передают Українські Новини.
В частности, Национальный банк запланировал введение в 2018 году показателя LCR (норматив краткосрочной ликвидности), а в 2019 - показателя NSFR (норматив долгосрочной ликвидности).
"Для банков, наверное, не сюрприз, что мы вводим показатель LCR. Надеемся, что скоро начнется его тестовый период, который продлится до 6 месяцев, и в 2018 году показатель будет введен в эксплуатацию. Наверное, введение этого показателя не будет революцией в отличие от того же показателя NSFR, который является более значительным изменением оценки ликвидности в банковской системе. Нужно понимать, что наша задача - не навесить на банковскую систему, которая только восстанавливается, много регуляций. Мы основываемся на построении умного надзора", - отметил Сологуб.
Также он сообщил, что стабилизация в банковском секторе дает возможность системно внедрять стандарты управления ликвидностью и требования к капиталу в соответствии с европейским законодательством (пакет CRR/CRD IV) - на основе рекомендаций Базеля III.
Так, у НБУ есть планы по буферам капитала и новой структуре капитала банков.
По словам Сологуба, к микропруденциальным инструментам, которые планирует вводить НБУ, относятся ежегодное стресс-тестирование банков, SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) и оценка жизнеспособности банков.
"Это не означает, что сотрудники НБУ будут с утра до вечера тестировать банки и проверять их на жизнеспособность. Скорее эти инструменты - это выстраивание автоматических процедур, ведь то же стресс-тестирование не будет проводиться по жестким экономическим сценариям. Это будет регулярная оценка по базовому экономическому сценарию. Учитывая, что банковская система прошла и проверку качества портфеля, и 351-е постановление, и диагностику по связанным лицам, мне кажется, что стресс-тестирование не покажет уже каких-то проблем, ведь банки уже прозрачные до последней степени", - добавил замглавы НБУ.
Он рассказал, что НБУ, в свою очередь, также становится транспарентным во всех отношениях, начав ежемесячную публикацию оборотно-сальдовой отчетности банков.
В планах Нацбанка также публикация отчетности банков с разбивкой корпоративного кредитного портфеля по сегментам, экономических нормативов в разрезе банков, а также введение нового веб-сайта регулятора.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк вводит ежегодную диагностику наибольших банков с 2018 года, в которых сконцентрированы 95% активов системы.
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