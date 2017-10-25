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НБУ продал 24 октября банкам депозитные сертификаты на 14 615 млн гривен
10:31 25.10.2017 |
Национальный банк во вторник, 24 октября, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 14 615 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 10,50% годовых 43 банкам на сумму 6 999 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 12,50% годовых 32 банкам на сумму 7 616 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 23 октября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 3 406 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре 2017 года Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 1 995,213 млрд гривен, что на 13,7% меньше, чем за январь-сентябрь 2016 года.
В 2016 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 946,9 млрд гривен.
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