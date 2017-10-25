Объем торгов долларом на межбанке 24 октября увеличился на $29,2 млн до $220,1 млн

Во вторник, 24 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 29,2 млн долларов по сравнению с 23 октября до 220,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 28,3 млн долларов по сравнению с 23 октября до 260,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 5,1%, или на 404 млн долларов до 8,367 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после роста в понедельник на 4 коп. во вторник поднялся на 10 коп. до 26,69 UAH/USD.