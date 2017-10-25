Золото дешевеет 25 октября в ожидании назначения нового главы ФРС США

Золото опускается в цене в среду на фоне неопределенности по поводу назначения нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 3,13 доллара, или на 0,24% - до 1275,17 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,34% - до 17,908 доллара за унцию.

Рынки по-прежнему взволнованы в ожидании назначения президентом США Дональдом Трампом нового главы ФРС США. Четырехлетний срок нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года. Кроме нее, на должность претендуют экономический советник Трампа Гэри Кон, член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член совета Кевин Уорш и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, Трамп опросил республиканцев относительно их мнения по кандидатурам Тейлора и Пауэлла, большинство сенаторов отдало предпочтение первому. При этом Трамп рассматривал и вариант повторного назначения Йеллен, добавил источник.