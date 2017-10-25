Курс фунта стерлингов к доллару 25 октября колеблется накануне публикации данных по ВВП страны

Курс фунта стерлингов к американской валюте торгуется со слабой динамикой в среду утром, инвесторы сосредоточили свое внимание на выходе данных по ВВП страны за третий квартал позднее в ходе торгов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.24 EET курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,3137 доллара с 1,3133 доллара за фунт по итогам предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов показатель, напротив, опускался. Курс евро к доллару сохранялся на уровне предыдущего закрытия в 1,1761 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 113,83 иены за доллар со 113,91 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,01%, до 93,93 пункта.

Рынок ожидает данных от статбюро Великобритании по ВВП страны за третий квартал. Эксперты предполагают, что, согласно первой оценке, рост показателя составил 1,4% в годовом выражении, а в квартальном - 0,3%. Кварталом ранее ВВП Великобритании поднялся в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,3%.

Эта статистика может повлиять на решение Банка Англии по ставке на ближайшем заседании регулятора 2 ноября. По прогнозам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, 46 из 64 экономистов ожидают повышения ставки на очередном заседании регулятора.

Курс доллара к мировым валютам при этом также торгуется без значительной динамики, инвесторы по-прежнему ожидают решения президента США Дональда Трампа по выбору кандидата на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) США. Четырехлетний срок нынешней главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 2018 года.

Кроме нее, на должность претендуют экономический советник Трампа Гэри Кон, член совета управляющих ФРС Джером Пауэлл, бывший член совета Кевин Уорш и профессор экономики Стэнфордского университета Джон Тейлор.