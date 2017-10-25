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Информация об агентстве
Минфин 24 октября разместил гривневые ОВГЗ на 1,2 млрд гривен и валютные гособлигации на $170 млн
19:19 24.10.2017 |
Министерство финансов во вторник, 24 октября, разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1,195 млрд гривен и валютные бумаги на 170,339 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
Минфин продал пятилетние бумаги со сроком обращения 1813 дней на 1,195 млрд гривен под 14,99% годовых.
Кроме того, были проданы двухлетние валютные бумаги со сроком обращения 728 дней на 170,3 млн долларов под 5,4% годовых.
Номер аукциона
|117
|118
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000199210, грн
|Первичное размещение UA4000199244, ном. в $
|Номинальная стоимость
|1 000
|1 000
|Количество выставленных облигаций, шт.
|-
|-
|Дата проведения
|24.10.2017
|24.10.2017
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|25.10.2017
|25.10.2017
|Срок оплаты процентов
|18.04.2018
|25.04.2018
|Срок оплаты процентов
|17.10.2018
|24.10.2018
|Срок оплаты процентов
|17.04.2019
|24.04.2019
|Срок оплаты процентов
|16.10.2019
|23.10.2019
|Срок оплаты процентов
|15.04.2020
|Срок оплаты процентов
|14.10.2020
|Срок оплаты процентов
|14.04.2021
|Срок оплаты процентов
|13.10.2021
|Срок оплаты процентов
|13.04.2022
|Срок оплаты процентов
|12.10.2022
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|74.55
|27.00
|Номинальный уровень доходности, %
|14.91
|5.40
|Срок обращения (дней)
|1813
|728
|Срок погашения
|12.10.2022
|23.10.2019
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|1 295 300 000
|175 314 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|1 195 300 000
|170 314 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|1 582 367 000.00
|170 314 000
|Количество поданных заявок, шт.
|7
|7
|Количество удовлетворенных заявок, шт.
|5
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций, %
|16.00
|5.80
|Минимальный уровень доходности облигаций, %
|14.95
|5.40
|Установленная доходность, %
|15.00
|5.40
|Средневзвешенная доходность, %
|14.99
|5.40
|Поступление в бюджет
|1 195 371 757.00
|170 339 547.10
Данные: Минфин Украины
Как сообщали Українські Новини, за 8 месяцев министерство привлекло в государственный бюджет 24,906 млрд гривен и 547 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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